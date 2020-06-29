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Samsung выпустила SSD объемом до 8 ТБ для всех пользователей (фото)

Samsung выпустила SSD объемом до 8 ТБ для всех пользователей (фото)

Samsung Electronics представила свой флэш-накопитель четвертого уровня (QLC) – 870 QVO SATA SSD, который устанавливает новый стандарт для хранилищ данных большой емкости. Обладая лидирующей в отрасли емкостью до восьми терабайт, новый твердотельный накопитель обеспечивает сочетание скорости, емкости и надежности для обычных и профессиональных пользователей ПК.

В прошлом потребители должны были выбирать между твердотельными накопителями, которые обеспечивают хорошую производительность, и жесткими дисками, которые предлагают большую емкость. Однако твердотельный накопитель Samsung 870 QVO способен предложить лучшее из обоих миров, что делает его оптимальным выбором для обычных пользователей ПК, которым важны производительность и ценность, а также для профессиональных пользователей, которым требуется высокий уровень емкости.


Фото: Samsung

Как говорится в заявлении компании, 870 QVO предлагает лучшие в своем классе скорости последовательного чтения и записи до 560 МБ/с и 530 МБ/с соответственно, с технологией Intelligent TurboWrite, позволяющей поддерживать пиковые уровни производительности с использованием большого переменного буфера SLC3.


Фото: Samsung

QVO 870 также обеспечивает на 13% повышение скорости произвольного чтения по сравнению с 860 QVO. В дополнение к емкости и производительности, 870 QVO обеспечивает исключительную долговечность до 2880 терабайт (TBW) или трехлетнюю ограниченную гарантию. Модель 870 QVO выпускается в 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ вариантах и доступна с 30 июня 2020 года по рекомендованной производителем розничной цене от $129,99 за модель 1 ТБ.

По материалам bigmir.net
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