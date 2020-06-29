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TCL выпустит первые в мире сканеры отпечатков пальцев для ЖК-дисплеев

TCL выпустит первые в мире сканеры отпечатков пальцев для ЖК-дисплеев

До недавнего времени сканеры отпечатков пальцев встраивались только в OLED-экраны смартфонов благодаря особенности их типа подсветки.

По данным сетевых источников, инженерам китайской компании TCL удалось создать аналогичное решение для ЖК-дисплеев: в сети уже появилось краткое описание технологии и ожидаемая дата появления первых коммерческих устройств на её основе.

Для достижения результата научно-исследовательскому отделу компании понадобилось два года. В итоге команда специалистов остановилась на использовании специальной плёнки в составе дисплеев для улучшения максимальной яркости — при значении свыше 450 нит им удалось достичь высокой точности распознавания отпечатков пальцев с погрешностью менее 3%.

Согласно отчётам сетевых информаторов, на дисплее будет подсвечиваться область расположения датчика для удобства разблокировки, однако сам сканер не будет виден пользователю в процессе работы. Сейчас жидкокристаллические дисплеи с одноточечным сенсором уже находятся в производстве, а в 2021 году TCL планирует представить технологию полноэкранного распознавания отпечатков пальцев.

TCL — не единственная компания, работающая над размещением сканера под LCD-экраном. По данным сетевых информаторов, смартфон с аналогичной технологией уже в этом году представит Xiaomi. Кроме того, ЖК-экран со встроенным биометрическим сенсором, по слухам, вскоре планирует выпустить и HUAWEI.

По материалам 4PDA
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