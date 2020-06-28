В Украине могут обновить систему оплаты труда госслужащих

В Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих. Кабинет министров внес в Верховную Раду соответствующий законопроект №3748.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, проект предлагает изменить систему и подходы к регулированию оплаты труда в сфере госслужбы, чтобы сделать зарплату более конкурентоспособной.

Предусмотрено повысить размер должностного оклада (фиксированной части) в структуре заработной платы путем переноса в него надбавки за ранг, уменьшения предельного размера надбавки за выслугу лет, введения отдельной классификации должностей госслужбы. В частности, предлагается сделать прозрачной структуру зарплаты госслужащих: должностной оклад + выслуга + премия (в случае установки).

В законе прописаны и механизмы карьерного продвижения государственных служащих предлагается перевод на высшие должности госслужбы в пределах категории должностей и “семьи” должностей в соответствии с Каталогом типовых должностей государственной службы в течение одного года после получения отличной оценки по результатам ежегодной оценки.

Проект содержит положения о введении кандидатского и кадрового резерва. Они формируются из кандидатов на должности госслужбы, которые успешно прошли конкурсный отбор, но не определены победителями конкурса, и кандидатов, которые имеют отложенное право на назначение на должности государственной службы соответственно.

Предлагается усилить дисциплинарную ответственность государственных служащих за повторное совершение дисциплинарных проступков, применяя более строгий вид взыскания: выговор -> неполное служебное соответствие -> увольнение. Субъект назначения получит право уволить госслужащего в случае выявления несоответствия работника занимаемой должности вследствие недостаточной профессиональной компетентности.

При этом исключаются положения, которые являются основанием для необоснованных увольнений государственных служащих категории “А”.