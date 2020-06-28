0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

В Украине прекратила действовать госмонополия на производство спирта

В Украине прекратила действовать госмонополия на производство спирта

1 июля отменяется государственная монополия на производство спирта.

Соответствующий закон вступил в силу 14 декабря 2019 года и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Отныне производить спирт этиловый (в том числе в качестве лекарственного средства), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят, биоэтанол могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, имеющие соответствующую лицензию.

При этом в законе прописано, что до 1 января 2024 года импортируют спирт только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это правительством.

С 1 июля 2021 года разрешат ввод в эксплуатацию и выдачу разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

Лица, которые приобрели имущество госпредприятия “Укрспирт”, а также предприятия концерна “Укрспирт” или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательства по сохранению видов деятельности и не менее 70 процентов штатных единиц, задействованных в производстве по состоянию на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.

Согласно документу, до 1 января 2024 года алкогольные напитки для реализации на территории Украины будут производить с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, которые имеют статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом.

При этом запрещается участие в приватизации, аренде госпредприятий – производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом согласно Закону Украины и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине в соответствии с законодательством, и лиц, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.