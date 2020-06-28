Остаток средств в казне правительства достиг рекордного показателя

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Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля 2020 года составили 75,7 миллиарда гривен, что является рекордным показателем за всю историю.
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.
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Эта сумма в 2,3 раза больше показателя на начало июня, когда остатки средств на ЕКС составляли 32,49 млрд грн.
Год назад на ЕКС средств было в 5,8 раза меньше – 12,96 млрд грн.
Отмечается, что рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды ПриватБанка в размере 24,46 млрд грн и НАК “Нафтогаз Украины” в размере 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.
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