Нацсовет реформ представил концепцию реформы Таможни

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В ходе заседания Национального совета реформ была представлена концепция реформирования Государственной таможенной службы. Таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
«Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис», – отметил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.
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Как отмечается, создание сети «открытых таможенных пространств» будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, будет проведена автоматизация и диджитализация таможенной системы.
Что еще предусматривает реформа:
«Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер – это руководитель таможни, который сможет воплотить (реформу. – Ред.) в жизнь», – сказал Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.
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