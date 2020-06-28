Нацсовет реформ представил концепцию реформы Таможни

В ходе заседания Национального совета реформ была представлена ​​концепция реформирования Государственной таможенной службы. Таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

«Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис», – отметил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

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Как отмечается, создание сети «открытых таможенных пространств» будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, будет проведена автоматизация и диджитализация таможенной системы.

Что еще предусматривает реформа:

усиление ответственности за контрабанду;

предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.

«Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер – это руководитель таможни, который сможет воплотить (реформу. – Ред.) в жизнь», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.