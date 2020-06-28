Межбанк: рынок и эффект первого дня месяца

В первый день июля особой активности на межбанковском валютном рынке Finance.ua не прогнозирует. Основная причина – сработает “эффект первого дня месяца”, когда клиенты подводят итоги прошедшего периода и окончательно определяются со своими задачами на новый. Это традиционно сокращает статистику валютных операций ежемесячно в первый рабочий день и июль исключением не будет. По нашим расчетам, объемы операций составят порядка $170-200 млн при совершении до 440-500 сделок.

Основными мотиваторами для валютного межбанка 1 июля будут действия Нафтогаза, Нацбанка и нерезидентов.

Все последние дни июня госкомпания была очень активна с продажами валюты под свои расчеты с бюджетом, что сделало Нафтогаз основным поставщиком доллара на межбанке. В основном продажи идут через госбанки, в первую очередь – через Укргазбанк.

Покупателями выступают Нацбанк (выкупает валюту в резервы), нерезиденты (продолжают постепенно выводить средства из украинских ОВГЗ, в основном покупают валюту через Ситибанк) и частично крупные импортеры (под свои внешнеэкономические расчеты).

При выходах Нафтогаза на торги с продажей валюты – мы сегодня снова увидим Нацбанк на торгах с интервенцией по покупке доллара. И выкупы излишка валюты регулятором удержат его курс от серьезного проседания. Нерезиденты продолжат плавную скупку валюты на межбанке за счет гривны, полученной от предыдущих погашений украинских облигаций.

Объемы продаж ОВГЗ на вчерашнем аукционе Минфина Украины оказались незначительными – всего 1,272 млрд гривен и расчеты за эти бумаги сегодня особо на ресурсный и валютный рынки не повлияют.

Курсовой тренд снова останется полностью зависимым от поведения крупных игроков и их задач, а НБУ продолжит выкуп излишка предложения доллара в ЗВР.

Спекулянты поработают в формате “в две стороны”, но при при возможности постараются и покачать курс в том случае, если нерезиденты начнут активно выходить на рынок с выкупом валюты.

По прогнозам Finance.ua, 1 июля коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,60-26,80 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,69 / 26,61

евро – 29,91 / 29,93

российский рубль – 0,3750 / 0,3754

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua