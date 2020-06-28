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Комитет Рады рекомендовал наделить "Укрпочту" функциями банка

Комитет Рады рекомендовал наделить "Укрпочту" функциями банка

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2788-д о преобразовании “Укрпочты” в “почтовый банк”.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

НБУ призывает народных избранников не принимать этот законопроект.

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“Национальный банк не поддерживает принятие указанного законопроекта. Мы считаем, что “Укрпочта” должна быть привлечена к предоставлению финансовых услуг гражданам. Но не тем способом, который предусмотрен законопроектом”, – говорится в сообщении.

Гендиректор “Укрпочты” Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против законопроектов о расширении финуслуг “Укрпочты”.

Согласно тексту законопроекта, граждане получат базовые финансовые услуги – смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать картой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается о недостаточной зоне покрытия банков Украины, всего 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков.

По словам Смелянского, благодаря принятию проекта закона 100% украинцев смогут открывать счета. Также, по его словам, снизятся расходы бюджета на 2 млрд грн в год.

По материалам Економічна Правда
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