Facebook показала прототип очков виртуальной реальности (фото)

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Компания Facebook представила свою собственную разработку VR-очков – гарнитуру с дисплеем толщиной 8,9 мм (это средняя толщина смартфона).
О новой разработке пишет Mashable.
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Исследователи из Facebook Reality Labs Эндрю Маймон и Джунрен Ван предложили дизайн гарнитуры с технологическим решением, которое делает очки виртуальной реальности не такими громоздкими, как существующие модели. Исследователи уточняют, что крупный размер очков обусловлен согнутой толстой линзой, находящейся внутри устройства и меняющей угол света дисплея до того, как он дойдет до глаз.
Фото из открытых источников
В очках, которые разработали специалисты Facebook, эту линзу заменили голографической оптикой, которая выглядит как прозрачная наклейка, но работает так же, как объектив. Это делает девайс меньше, легче и компактнее.
«Мы рассчитываем, что легкая и удобная форма обеспечит расширенные сеансы виртуальной реальности и новые варианты использования, в частности будет способствовать повышению производительности труда», – пишут в сообщении.
Фото из открытых источников
Однако разработчики уточняют, что у VR-гарнитуры от Facebook много проблем, которые необходимо решить, поэтому ее появления на рынке придется ждать несколько лет.
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