В Укркосмосе назвали три сценария для первого украинского спутника

Государственное космическое агентство Украины рассматривает три сценария в отношении первого национального телекоммуникационного спутника Лыбидь.

Об этом директор агентства Владимир Усов сообщил в интервью изданию Экономическая правда.

Он напомнил, что суд отказал вернуть Укркосмосу деньги, ранее потраченные на создание спутника – $292 млн, которые были взяты в кредит.

“Договор на получение спутника сейчас недействителен. Мы должны как-то физически получить спутник. Есть три сценария развития событий”, – сказал Усов.

По его словам, государство понимает, что для запуска спутника проект нужно докапитализировать. Нужны $50-60 млн на создание ракеты, тестирование спутника, его доработку и продление гарантийных сроков.

“Государство может докапитализировать эту сумму, каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с Байконура”, – уточнил Усов.

Вместе с тем вероятность такого развития событий довольно низкая ввиду политических факторов, которые делают невозможным сотрудничество с Россией, признал директор Укркосмоса.

“Сценарий второй. Мы находим инвестора, который может реализовать проект. Инвестор понимает, на какую сумму ему следует докапитализировать проект, чтобы собрать ракету и запустить спутник. За это инвестор получает часть мощности спутника. Мощность будет распределена между Украиной и инвестором”, – отметил он.

Этот сценарий более реалистичен, по мнению директора Укркосмоса.

“Сценарий третий. Мы понимаем, что не сможем сами или с инвестором запустить спутник и использовать его для наших нужд. Причина – это спутник связи и спецсвязи. Использовать спутник, который мы должны запустить с подконтрольного РФ Байконура, опасно с точки зрения национальной безопасности. Тогда мы можем продать третьей стороне наши права на истребование спутника с РФ и уже на полученные деньги разработать собственный украинский спутник”, – резюмировал Усов.