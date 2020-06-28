Киев продлил бесплатный проезд для льготников из других городов

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Киевские власти приняли решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
До этого планировалось, что с 1 июля они должны оплачивать проезд и требовать компенсацию в органах социальной защиты по месту регистрации.
Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года:
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