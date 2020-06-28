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Киев продлил бесплатный проезд для льготников из других городов

Киев продлил бесплатный проезд для льготников из других городов

Киевские власти приняли решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

До этого планировалось, что с 1 июля они должны оплачивать проезд и требовать компенсацию в органах социальной защиты по месту регистрации.

Kyiv Smart Card – как это работает 🚇

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года:

  • учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых;
  • студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками;
  • льготные категории пассажиров, которые имеют право бесплатного проезда, однако не зарегистрированы в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме.

Справка Finance.ua:

  • КГГА готова отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы – возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.
  • Предполагалось, что уже с 1 июля для льготников из других городов изменятся правила такие пассажиры должны были бы оплачивать проезд, сохранять чеки и обращаться за компенсацией в органы социальной защиты по месту регистрации.

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По материалам Finance.UA
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