Киев продлил бесплатный проезд для льготников из других городов

Киевские власти приняли решение продлить право на бесплатный проезд для льготников из других городов.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

До этого планировалось, что с 1 июля они должны оплачивать проезд и требовать компенсацию в органах социальной защиты по месту регистрации.

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года:

учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых;

студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками;

льготные категории пассажиров, которые имеют право бесплатного проезда, однако не зарегистрированы в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме.

Справка Finance.ua:

КГГА готова отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы – возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Предполагалось, что уже с 1 июля для льготников из других городов изменятся правила такие пассажиры должны были бы оплачивать проезд, сохранять чеки и обращаться за компенсацией в органы социальной защиты по месту регистрации.

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