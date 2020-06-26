ЕС выделит 40 миллиардов евро прямых платежей для аграриев

Еврокомиссия выделит около 40 миллиардов евро для на проведение прямых платежей в рамках Общей сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy, CAP). Нынешний фонд прямых платежей на 8,4% меньше, чем в 2020 году.

Об этом пишет Agroportal.

Еврокомиссия решила выделить €55,8 млрд на сельское хозяйство и морскую политику. В дополнение к этому, в разделе бюджета “Природные ресурсы и окружающая среда”, на деятельность в области окружающей среды и климата будет направлено €429,3 млн.

Кроме того, вся программа будет подкреплена €7,3 млрд от нового инструмента восстановления ЕС, “ЕС следующего поколения”.

Это дает общую сумму финансирования для природных ресурсов и окружающей среды в размере €63,5 млрд, из которых около €55 млрд идет на выплаты CAP.

Сумма, выделенная на прямые платежи (компонент I) на 2021 год, составляет €40,1 млрд.

Между тем, общий показатель для Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (который финансирует платежи по компоненту II) был установлен на уровне €14,7 млрд на 2021 год.

“В эти необыкновенные времена такое предложение Еврокомиссии дает существенную поддержку. Годовой бюджет 2021 года поможет сотням тысяч людей, компаний и регионов преодолеть кризис и стать сильнее прежнего”, – сказал комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Неиспользованные ассигнования кризисного резерва в бюджете 2020 года будут перенесены в бюджет 2021 года. В целом, фонд прямых платежей на 8,4% ниже, чем в 2020 году. Это в основном связано с выходом Великобритании из ЕС.