0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

Цирк "Дю Солей" объявил о банкротстве из-за коронавируса

Цирк "Дю Солей" объявил о банкротстве из-за коронавируса

Канадский цирк “Дю Солей” (Cirque du Soleil) в понедельник, 29 июня, объявил о банкротстве из-за пандемии коронавируса.

В компании объяснили это “огромным сбоем и принудительным закрытием шоу” в результате карантина три месяца назад, сообщает CNN.

Теперь компания собирается реструктуризировать свой долг почти на миллиард долларов с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний. Цирк был вынужден сократить 3,5 тысячи рабочих мест, чтобы остановить финансовые потери.

“В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу ввиду COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании”, – заявил генеральный директор Даниэль Ламарр.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.