Цирк "Дю Солей" объявил о банкротстве из-за коронавируса

Канадский цирк “Дю Солей” (Cirque du Soleil) в понедельник, 29 июня, объявил о банкротстве из-за пандемии коронавируса.

В компании объяснили это “огромным сбоем и принудительным закрытием шоу” в результате карантина три месяца назад, сообщает CNN.

Теперь компания собирается реструктуризировать свой долг почти на миллиард долларов с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний. Цирк был вынужден сократить 3,5 тысячи рабочих мест, чтобы остановить финансовые потери.

“В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу ввиду COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании”, – заявил генеральный директор Даниэль Ламарр.