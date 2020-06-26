Инвестиция в 5 миллионов долларов: Dragon Capital приобрел здание для Киевской школы экономики

Компания Dragon Capital приобрела здание общей площадью 4441 кв. м. для Киевской школы экономики (КШЭ). В приобретение и реконструкцию здания компания инвестирует более 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Отмечается, что здание находится на ул. Николая Шпака, 3.

“Мы уже много лет поддерживаем КШЭ и наблюдаем, как школа на наших глазах стремительно развивается. В этом году мы приняли решение значительно увеличить объем поддержки и приобрести для школы отдельное здание. Мы инвестируем в приобретение и реконструкцию здания огромную сумму – более 5 млн. долл. – и рассчитываем на существенный положительный эффект для страны в будущем. Киевская школа экономики дает, на наш взгляд, лучшее экономическое образование в Украине, не уступающее по уровню ведущим мировым университетам”, – комментирует мотивы инвестирования гендиректор компании Томаш Фиала.

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В планах реконструкции – создать уникальную инфраструктуру с современными лекционными залами, лаунжем для студентов, зонами для групповой работы, а также конференц-холлом. В новом помещении Киевская школа экономики планирует одновременно проводить обучение для более чем 600 студентов и собирать лидеров гражданского общества и меценатов на своих социальных и экономических мероприятиях.

После реконструкции и адаптации помещений Dragon Capital передаст шестиэтажное здание КШЭ в долгосрочное пользование. Здесь будут находиться бакалавриат, департамент экономико-политических исследований, 8 магистерских программ, включая программу МБА, а также офисы Центра экономической стратегии и VoxUkraine.

“Киевская школа экономики высоко ценит поддержку Dragon Сapital и щедрый вклад в развитие интеллектуального потенциала страны. У Школы 25 лет не было дома, а теперь, благодаря Dragon Capital, мы сможем дать нашим студентам ощущение настоящей alma mater и создать платформу для развития экономической мысли страны. Это первый пример такого меценатства в Украине и впервые по примеру ведущих западных университетов здание высшего учебного заведения в нашей стране получит название мецената”, – рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Ожидается, что Киевская школа экономики сможет принять первых студентов в новом корпусе уже в сентябре и полностью переехать к началу 2021 года.