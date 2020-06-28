Airbus сократит поставки на 40% и уволит тысячи сотрудников

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Европейский авиаконцерн Airbus SE сократит объемы своих поставок и продукции на 40 процентов в течение двухлетнего периода и уволит тысячи сотрудников в условиях серьезного спада производства из-за пандемии.
Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью гендиректора компании Гийома Фори газете Die Welt.
“Мы не можем действовать в отрыве от развития ситуации с авиакомпаниями”, – подчеркнул он.
В настоящее время много произведенных моделей самолетов еще не поставлены, поскольку эксплуатанты воздушных судов не принимают их из-за кризиса.
Фори уточнил, что все представители модельного ряда по-прежнему будут собираться, хотя “и в медленном темпе”. Что касается самой популярной серии A320, то ее планируют выпускать не более 40 лайнеров в месяц.
По оценкам гендиректора, о стабилизации ситуации можно будет говорить только в конце 2021 года. Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, Фори не назвал, оно станет известно к концу июля.
В связи с пандемией Airbus в первом квартале этого года понес потери в 481 млн евро. 2019 год также обернулся для концерна убытками, однако они были связаны с выплатами в рамках коррупционного скандала.
Airbus SE заключил с властями Франции, Великобритании и США мировое соглашение о рекордном штрафе в размере почти 3,6 млрд евро. Большую часть этой суммы – 2,1 млрд евро – получила Франция, еще 984 млн евро – Великобритания и 535 млн евро – США. В рамках договоренностей было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования.
Как указали в британской Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO), решение о выплатах было принято спустя почти четыре года после того, как ведомство начало расследование по подозрению в использовании европейским концерном коррупционных схем при продаже самолетов ряду стран.
По данным Лондона, Airbus задействовал внешних консультантов для подкупа клиентов, чтобы те покупали ее гражданские и военные самолеты. Речь шла о подразделениях корпорации в Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Гане и на Тайване.
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