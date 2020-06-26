Фонд гарантирования вкладов продал кредиты Дельта банка на миллиард с дисконтом 95%

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Фонд гарантирования вкладов физлиц 24 июня продал кредиты (преимущественно ипотечные) Дельта банка на 1,1 млрд грн с дисконтом 95%.
Об этом сообщает Finbalance.
В несколько проданных пулов активов Дельта банка вошли права требования преимущественно по ипотечным кредитам:
Ранее ФГВФЛ продал три пула активов “Дельта банка”, в которые вошли права требования к физлицам по ипотечным, авто- и беззалоговым кредитам, в том числе на 258 млн гривен – за 11,9 млн гривен (покупатель – ООО “Финансовая компания “Доверие и гарантия”), на 271 млн гривен – за 12,5 млн гривен (покупатель – ООО “ФК “Форинт”), на 298 млн гривен – за 14,2 млн гривен (покупатель Дельта банк, ФГВФЛ, ООО “ФК “Инвент”).
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