Фонд гарантирования вкладов продал кредиты Дельта банка на миллиард с дисконтом 95%

Фонд гарантирования вкладов физлиц 24 июня продал кредиты (преимущественно ипотечные) Дельта банка на 1,1 млрд грн с дисконтом 95%.

Об этом сообщает Finbalance.

В несколько проданных пулов активов Дельта банка вошли права требования преимущественно по ипотечным кредитам:

на 298 млн грн – за 15,2 млн грн (покупатель – ООО “Консалт Солюшенс»);

“Консалт Солюшенс»); на 272 млн грн – за 13,9 млн грн (покупатель – ООО “ФК “Депт Финанс”);

“ФК “Депт Финанс”); на 288 млн грн – за 12,7 млн грн (покупатель – ООО “ФК “Инвест-Кредо”);

“ФК “Инвест-Кредо”); на 249 млн грн – за 11,4 млн грн (покупатель – ООО “ФК “Инвест-Кредо”).

Ранее ФГВФЛ продал три пула активов “Дельта банка”, в которые вошли права требования к физлицам по ипотечным, авто- и беззалоговым кредитам, в том числе на 258 млн гривен – за 11,9 млн гривен (покупатель – ООО “Финансовая компания “Доверие и гарантия”), на 271 млн гривен – за 12,5 млн гривен (покупатель – ООО “ФК “Форинт”), на 298 млн гривен – за 14,2 млн гривен (покупатель Дельта банк, ФГВФЛ, ООО “ФК “Инвент”).