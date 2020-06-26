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Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования развития дорожной отрасли

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования развития дорожной отрасли

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” относительно финансирования развития дорожной отрасли.

Об этом говорится на сайте ОП.

“Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году”, – говорится в сообщении.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева. – Ред.) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.

Сообщается, что указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним займам, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.

По материалам Економічна Правда
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