Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования развития дорожной отрасли

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” относительно финансирования развития дорожной отрасли.
Об этом говорится на сайте ОП.
“Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году”, – говорится в сообщении.
Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева. – Ред.) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.
Сообщается, что указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.
Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним займам, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мы боремся за низкие кредиты для бизнеса - ЗеленскийВчера, 17:25 - 559 2
Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд гривенВчера, 09:17 - 1555 2
Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)Около часа назад - 613 1
Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойникиВчера, 20:14 - 7352 1
«Спящие» ФЛП могут подать заявление о списании долга по ЕСВ: но не всеПозавчера, 16:02 - 7607 1
Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водителиВчера, 18:17 - 16931
Зарплаты и сокращения: к чему готовится бизнесВчера, 15:14 - 12095
Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойникиВчера, 20:14 - 7352 1
Доходы украинцев впервые за три года прекратили расти - НБУВчера, 12:18 - 1675
Денежные переводы в Украину сократились после начала кризиса, - НБУВчера, 10:15 - 1631
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Вчера, 15:27 - 269
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)Позавчера, 12:17 - 513
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 526
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)24.06.2020, 13:35 - 5357 3
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 892