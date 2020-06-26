Мы боремся за низкие кредиты для бизнеса - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Херсонщину заявил, что будет бороться за низкие кредиты для отечественного бизнеса.
Об этом сообщает сайт главы государства.
На Херсонщине представители аграрного бизнеса пожаловались главе государства на высокие процентные ставки по кредитам.
“Проценты по кредитам уже снизились до 8-10% в год, но этого недостаточно, чтобы нормально вести бизнес. Мы все понимаем и разберемся. По крайней мере госбанки будут работать на отечественного предпринимателя”, – отметил Зеленский.
Он напомнил присутствующим, что действует государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%”, которую нужно улучшать.
“Мы боремся за “5-7-9%”. Мне кажется, что сегодня 5-7-процентный кредит на бизнес – это очень нормальные условия. Я сам из бизнеса, мы брали под 18-25%, и это ужас. Но цифры, о которых я говорю, – мы за эти цифры боремся. И мы победим”, – отметил президент.
Также обсудили и вопрос снижения ставки НДС для ряда видов продукции сельскохозяйственного производства, в частности животноводства.
Представители винодельческой отрасли предложили главе государства разработать комплексную программу развития виноделия.
Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев призвал систематизировать предложения представителей отрасли и направить их в правительство с целью разработки комплексной программы поддержки.
“Мы изучим это. Давайте дадим правительства и Офиса президента – параллельно посмотрим”, – резюмировал Зеленский.
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