0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 120 0

Мы боремся за низкие кредиты для бизнеса - Зеленский

Мы боремся за низкие кредиты для бизнеса - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Херсонщину заявил, что будет бороться за низкие кредиты для отечественного бизнеса.

Об этом сообщает сайт главы государства.

На Херсонщине представители аграрного бизнеса пожаловались главе государства на высокие процентные ставки по кредитам.

“Проценты по кредитам уже снизились до 8-10% в год, но этого недостаточно, чтобы нормально вести бизнес. Мы все понимаем и разберемся. По крайней мере госбанки будут работать на отечественного предпринимателя”, – отметил Зеленский.

Он напомнил присутствующим, что действует государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%”, которую нужно улучшать.

“Мы боремся за “5-7-9%”. Мне кажется, что сегодня 5-7-процентный кредит на бизнес – это очень нормальные условия. Я сам из бизнеса, мы брали под 18-25%, и это ужас. Но цифры, о которых я говорю, – мы за эти цифры боремся. И мы победим”, – отметил президент.

Также обсудили и вопрос снижения ставки НДС для ряда видов продукции сельскохозяйственного производства, в частности животноводства.

Представители винодельческой отрасли предложили главе государства разработать комплексную программу развития виноделия.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев призвал систематизировать предложения представителей отрасли и направить их в правительство с целью разработки комплексной программы поддержки.

“Мы изучим это. Давайте дадим правительства и Офиса президента – параллельно посмотрим”, – резюмировал Зеленский.

Справка Finance.ua:

  • Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закону о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».
  • Кабинет Министров принял постановление, которым меняется порядок предоставления доступных кредитов 5-7-9%» для бизнеса.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ставки по кредитной программе «5-7-9» фактически упали для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.