Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов кредита

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине 350 млн долларов кредита. Первый транш пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 млн долларов выделяется на поддержку государственного бюджета.

“Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста”, – добавил он.

Кроме того, в банке отмечают реформу газового сектора Украины путем создания независимого оператора ГТС, а также принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

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Также сообщается, что всего в рамках этой программы будет два транша. Второй будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличением пенсионных выплат.

Справка Finance.ua:

12 июня Украина полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.