Финансовые результаты киевских предприятий до налогообложения

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По предварительным итогам, финансовый результат предприятий Киева до налогообложения в 2019 году положительній и составляет 349 986,7 млн грн прибыли, что на 51,3% больше, чем за 2018 г.
Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.
Прибыльными предприятиями, доля которых в общем количестве составляла 70,0%, получено 451 559,4 млн грн прибыли, что на 25,8% больше, чем в 2018 г. Основная его часть сформирована в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (20,0% от общей суммы прибыли) финансовой и страховой деятельности (19,4%); профессиональной, научной и технической деятельности (18,2%); промышленности (17,9%).
По видам промышленной деятельности наибольшие прибыли получены предприятиями добывающей промышленности и разработки карьеров (47,3% от общего объема прибыли в промышленности); по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (25,0%) и по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (9,8%).
За 2019 г. предприятиями допущено убытков на сумму 101 572,7 млн грн, что по сравнению с 2018 г. меньше на 20,5%. Наибольшие объемы убытков получены в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (21,8% от общей суммы убытков) финансовой и страховой деятельности (21,5%); промышленности (15,2%); оптовой и розничной торговли; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (13,3%).
В промышленности наибольшие суммы убытков получены предприятиями по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (35,9% от общей суммы убытков в промышленности); добывающей промышленности и разработке карьеров (35,2%).
Доля убыточных предприятий по сравнению с 2018 г. уменьшилась на 1,3 п.п. и составила 30,0%. Выше среднего уровня по экономике доля убыточных предприятий наблюдалась, в частности, в операциях с недвижимым имуществом (38,2%); временном размещении и организации питания (34,5%); финансовой и страховой деятельности (32,9%); профессиональной, научной и технической деятельности (32,8%) и в сфере информации и телекоммуникаций (31,4%).
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