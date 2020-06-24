Какие продукты больше всего подорожали в мае

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в столице в мае составил 100,5%. В целом по Украине ИПЦ составил 100,3%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в г. Киеве.

Как отмечается, на потребительском рынке столицы в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,0%.

Больше всего подорожали:

фрукты – на 19,9%;

яйца – на 19,4%;

молоко – на 3,4%;

рыба и продукты из рыбы – на 2,5%;

сыр и мягкий сыр (творог) – на 2,2%;

хлеб – на 0,7%;

сахар – на 0,6%.

В то же время подешевели: макаронные изделия – на 3,8%, мясо и мясопродукты – на 3,3%, масло подсолнечное – на 1,9%, масло – на 1,7%, овощи – на 0,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.

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Одежда и обувь подешевели на 7,4%, в частности, одежда – на 9,6%, обувь – на 5,0%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 18,9%.

Цены на транспорт снизились на 1,3% в первую очередь из-за удешевления топлива и масел на 7,9%.