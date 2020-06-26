Незаконная вырубка нанесла лесному хозяйству в 2018-2020 годах убытков на 641 млн грн

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Незаконная вырубка нанесла лесному хозяйству Украины за период с 2018 года по апрель 2020 года убытков на 641 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции (Госэкоинспекции).
«Госэкоинспекцией за 2018-2019 и за первый квартал 2020 года начислено 641 млн 352 тыс грн убытков, нанесенных лесному хозяйству, в том числе неустановленными лицами 168 млн 560 тыс грн. Нарушения выявлены в 73% лесомассивов Украины», – отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, наводнения на западе страны актуализировали вопрос незаконной вырубки леса в Карпатах: обсуждают, среди прочего, незаконные санитарные вырубки государственным предприятием «Великобычковское лесоохотничье хозяйство».
«Лесоохотничьего хозяйства пгт Великий Бычков в Закарпатье дважды не допускало инспекторов Госэкоинспекции к проведению натуральной проверки на лесосеках санитарных рубок, на которых проводилась лесозаготовка в период «сезона тишины», – указывается в сообщении.
По данным Госэкоинспекции, соответствующие материалы переданы в управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
«Государственная лесная охрана работает неэффективно. Такая ситуация возникает из-за совмещения функций регуляторного характера и функций государственного надзора», – резюмируется в сообщении.
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