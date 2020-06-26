Amazon готова купить разработчика робомобилей Zoox за 1 миллиард долларов

Интернет-компания Amazon согласилась заплатить более $1 млрд за стартап Zoox, занимающегося разработкой электромобилей с поддержкой технологии автономного вождения.

Об этом сообщил ресурс The Information со ссылкой на источники.

О ведении переговоров между Amazon и Zoox написал в прошлом месяце ресурс The Wall Street Journal, сообщивший также, что по результатам раунда инвестирования в 2018 году стоимость стартапа оценивалась в $3,2 млрд. Как предполагали тогда источники, стоимость сделки в настоящее время вряд ли превысит $1 млрд.

Благодаря сделке Amazon пополнит растущий парк средств автоматизации, включающий беспилотники, складских роботов и мини-транспорт по доставке. Работа Zoox над созданием автономных электрических транспортных средств может также гармонично сочетаться с инициативами Amazon по борьбе с климатическими изменениями планеты.

В начале прошлого года Amazon увеличила свои инвестиции в автомобильный сектор, приняв участие в раунде финансирования стартапа по разработке самоуправляемых автомобилей Aurora Innovation Inc и вложив в проект $530 млн.

The Information утверждает, что о сделке с Zoox может быть объявлено уже в пятницу. Пока непонятно, будет ли Amazon использовать технологию Zoox в собственных целях или она примет участие в реализации планов Zoox по запуску сервиса роботакси.