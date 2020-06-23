Представитель МВФ назвал приоритеты в программах сотрудничества с Украиной

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Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Йоста Люнгман назвал основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ. Важно сохранить стратегические направления реформ.
Об этом он сказал во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации, передает пресс-служба ЕБА.
Среди долгосрочных целей:
Также важно совместить эффективные краткосрочные меры, направленные на быстрое восстановление экономики, с сохранением структурных реформ, которые будут продолжаться в течение длительного времени, добавил он.
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Кроме того, МВФ ожидает, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая уже в ближайшее время позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока.
Люнгман также отметил, что в следующем году экономическая ситуация частично улучшится, однако, даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году. По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинному уровню развития лишь в 2024 году.
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