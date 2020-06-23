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Представитель МВФ назвал приоритеты в программах сотрудничества с Украиной

Представитель МВФ назвал приоритеты в программах сотрудничества с Украиной

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Йоста Люнгман назвал основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ. Важно сохранить стратегические направления реформ.

Об этом он сказал во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации, передает пресс-служба ЕБА.

Среди долгосрочных целей:

  • борьба с коррупцией;
  • реформирование институтов органов взыскания – Налоговой и Таможенной служб (в частности, путем создания единых юрлиц);
  • проведение судебной реформы;
  • содействие приватизационному процессу;
  • развитие финансового сектора.

Также важно совместить эффективные краткосрочные меры, направленные на быстрое восстановление экономики, с сохранением структурных реформ, которые будут продолжаться в течение длительного времени, добавил он.

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Кроме того, МВФ ожидает, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая уже в ближайшее время позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока.

Люнгман также отметил, что в следующем году экономическая ситуация частично улучшится, однако, даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году. По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинному уровню развития лишь в 2024 году.

Справка Finance.ua:

  • 9 июня Совет директоров МВФ официально утвердил программу сотрудничества с Украиной. Общая сумма помощи Украине – 5 млрд долларов в течение 18 месяцев. Первый транш составляет 2,1 млрд долларов.
  • МВФ в начале июня ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе. Фонд также снизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.
  • Ожидания МВФ существенно хуже, чем правительства и Нацбанка Украины (4,8-5% падения в этом году) и других организаций, в частности Всемирного банка, который прогнозирует в этом году спад всего на 3,5%
По материалам РБК-Украина
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