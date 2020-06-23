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Киевгорстрой ввел в эксплуатацию три жилых комплекса, которые не смог достроить Укрбуд

Киевгорстрой ввел в эксплуатацию три жилых комплекса, которые не смог достроить Укрбуд

Киевгорстрой ввел в эксплуатацию жилые комплексы Солнечная ривьера, Новомостицкий и первые две секции ЖК Пектораль, которые ранее принял на баланс от Укрбуда.

Об этом в Facebook сообщил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.

«Вопрос введения был одним из самых острых, в домах уже живут люди, поэтому обеспечить их законную эксплуатацию крайне важно. Сегодня сделан первый, но важный шаг: три объекта получили сертификаты от ГАСК», — написал он.

Он также добавил, что компания подала документы на часть ЖК Харьковский, а в ближайшее время планирует сделать это по еще двум жилым комплексам.

«Надеюсь, что совсем скоро Кабмин издаст распоряжение о подписании договоров Министерством обороны по четырем другим комплексам. Это позволит Киевгорстрою принять другие объекты Укрбуда», — рассказал Кушнир.

Справка Finance.ua:

  • Киевгорстрой обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.
  • По состоянию на середину мая Киевгорстрой принял на баланс пять ЖК, которые не смог достроить Укрбуд.
  • Президент «Киевгорстроя» заявлял, что на достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.
  • Кабинет Министров постановил Министерству обороны и Министерству юстиции разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, которые помогут завершить объекты “Укрбуда”.
По материалам НВ
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