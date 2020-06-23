Еврокомиссия утвердила финпомощь Lufthansa

Европейская комиссия официально одобрила планы Германии выделить девять миллиардов евро на рекапитализацию Lufthansa в связи с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

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“Германия внесет шесть миллиардов евро на рекапитализацию Lufthansa вместе с государственной гарантией в размере три миллиарда евро по кредиту. Этот значительный объем помощи позволит Lufthansa выдержать нынешний коронакризис, который особенно сильно ударил по авиационному сектору”, – отметила вице-президент организации Маргрет Вестагер.

Отметим, теперь за пакет финансовой помощи в обмен на принятие на себя ряда обязательств должны проголосовать акционеры компании.

Справка Finance.ua:

Ранее Lufthansa сообщила об 1,2 миллиарда евро убытков.