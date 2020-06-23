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Нафтогаз обязали отдавать в бюджет на 50 миллионов больше

Нафтогаз обязали отдавать в бюджет на 50 миллионов больше

Правительство одобрило решение, согласно которому с дивидендов НАК “Нафтогаз Украины” перечислят в специальный фонд государственного бюджета на 50,9 млн грн больше, чем планировалось.

Проект постановления на заседании правительства представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Согласно правительственному документу, в распоряжение Кабмина от 10 июня 2020 года № 655-р внесут изменения в третьем абзаце.

Ранее НАК “Нафтогаз Украины” должен был направить 95% чистой прибыли в размере 48,125 млрд гривен на выплату дивидендов, из них 3,8 млрд грн должны были поступить в специальный фонд госбюджета.

В новой редакции распоряжения с прибыли “Нафтогаза” в спецфонд поступит почти 3,8509 млрд грн.

Выплату дивидендов НАК “Нафтогаз Украины” должен провести не позднее 30 июня 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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