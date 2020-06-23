МАУ в июле возобновит международные рейсы и расширит маршрут полетов

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Украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” планирует в июле возобновить международные рейсы. Также компания намерена расширить перечень международных направлений.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы в июле:
Рейсы в августе:
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