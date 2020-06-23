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МАУ в июле возобновит международные рейсы и расширит маршрут полетов

МАУ в июле возобновит международные рейсы и расширит маршрут полетов

Украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” планирует в июле возобновить международные рейсы. Также компания намерена расширить перечень международных направлений.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы в июле:

  • каждую пятницу будет осуществлять внутренние необоротные рейсы из Киева в Одессу, Львов и Херсон. В столицу самолеты будут возвращаться каждое воскресенье.
  • с 1 июля самолеты МАУ будут осуществлять рейсы Киев-Стамбул (пятница и воскресенье), Одесса-Стамбул (каждую субботу), Киев-Тель-Авив (четверг и воскресенье) и Одесса-Тель-Авив (воскресенье);
  • планируются еженедельные рейсы из Киева в Амстердам (вторник и суббота) и Париж (среда и воскресенье);
  • во второй половине месяца программу расширят рейсы из Киева в Стамбул и Тель-Авив, которые будут осуществляться по вторникам, а по средам и субботам будут рейсы в Дубай;
  • появятся рейсы из Киева в Тбилиси, Ларнаку, Афины, Лондон и Торонто.

Рейсы в августе:

  • МАУ увеличит количество рейсов по направлению Киев-Одесса;
  • будут осуществляться регулярные международные рейсы с частотой 2-3 в неделю по направлениям: Стамбул, Тель-Авив, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбилиси, Батуми, Ларнака, Афины, Лондон, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона, Кишинев, также будут периодические рейсы в Торонто.

Стоимость билетов:

  • Киев-Вена – от 1254 грн;
  • Киев-Берлин – от 1281 грн;
  • Киев-Франкфурт – от 1601 грн;
  • Киев-Мюнхен – от 2002 грн;
  • Киев-Мадрид – от 2189 грн.

Справка Finance.ua:

  • МАУ обнародовала правила для пассажиров, которых они будут придерживаться во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.
  • В авиакомпании ранее заявляли, что с 1 июня в целом изменят тарифный концепт.

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По материалам Finance.UA
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