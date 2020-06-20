В Раде предлагают сажать в тюрьму недобросовестных регистраторов и нотариусов

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Парламентарии работают над тем, чтобы ликвидировать проблему рейдерства в государственных реестрах. Об этом в комментарии УНН рассказала глава ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, народный депутат Галина Янченко.
Она напомнила, что первый антирейдерский законопроект был одобрен ВР в октябре 2019 года.
“Первые результаты уже есть. Если посмотреть статистику, то в 2018 году было открыто около 28 уголовных производств, связанных с рейдерскими атаками. В 2019 году – уже 29 тысяч соответствующих уголовных производств. Это означает, что до недавних пор в нашей стране происходило около 80 рейдерских правонарушений ежедневно”, – говорит Янченко.
В этом году ситуация несколько улучшилась. Поскольку по результатам первого квартала открыто менее 2 тысяч производств.
“Видим положительную динамику, но проблема сохраняется”, – добавляет нардеп.
Поэтому сегодня ВСК работает над тем, чтобы свести рейдерство на нет. Для этого депутаты готовят два антирейдерских законопроекта. Один из них предусматривает ряд изменений в УК Украины.
Документом, среди прочего, предлагается усилить ответственность государственных регистраторов за участие в рейдерских преступлениях.
“Среди предложений – более жесткое наказание за подделку документов и вмешательство в работу реестров. Увеличение в 10 раз штрафов для лиц, подающих на государственную регистрацию поддельные документы – до уровня от 85 тысяч до 170 тысяч грн, или ограничение свободы на срок до 2 лет”, – информирует Янченко.
Отдельно законопроектом предлагается внести изменения в статью УК 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, которые совершают нотариальные действия, – ред.), и наказывать за содействие рейдерству нотариусов.
“За злоупотребление своими полномочиями мы предполагаем штрафы для нотариусов: от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, от 136 тысяч до 204 тысяч грн”, – рассказала Янченко.
Она добавила, что кроме штрафа, нотариусов или госреестраторов, которые будут злоупотреблять своим положением и в интересах третьих лиц, могут лишить свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.
“И даже запрет заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Если же такие действия государственного рееестратора совершались с целью завладения чужим имуществом, это грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет”, – рассказала нардеп.
Янченко соглашается, что такое законодательство довольно жесткое. Однако оно справедливо в части имущественного вреда для бизнеса, к которым приводят недобросовестные действия госрегистраторов и нотариусов.
“Поэтому, жесткое наказание вводится для того, чтобы государственные регистраторы, нотариусы и должностные лица более ответственно проверяли документы, прежде чем осуществлять определенные регистрационные действия. По нынешнему законодательству регистраторы ответственности за свои действия не несут, ведь доказать какой-то умысел практически невозможно”, – говорит она.
Еще один законопроект, который готовят депутаты, станет “красной” кнопкой от рейдерства. Он предусматривает остановку любых регистрационных действий со стороны Министерства юстиции, пока не будет установлено – это рейдерство или нет.
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