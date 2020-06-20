Средние цены на квартиры в новостройках Киева (инфографика)

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Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2020 года составили 28414 грн/кв.м, относительно апреля цена уменьшилась на 0,1% (±1,6%). Об этом сообщает 100realty.
За год средняя стоимость 1 кв. м в квартирах в новостройках Киева увеличилась на 11,8%. С января 2020 – на 1,8%.
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Медианная цена квадратного метра квартир уменьшилась за месяц на 0,1% до 24963 грн, увеличилась с начала 2020 года – на 3,9%, за год – на 10,9%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце зафиксировано:
Ценовой сегмент. у 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 47505 грн/кв.м, а у 20% квартир низкого ценового сегмента – 17636 грн/кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:
Большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе – 17%, в Печерском и Шевченковском – по 14%, Дарницком – 12%, Соломенском – 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Святошинском и Подольском – по 7%, Деснянском – 6%, Оболонском – 5%.
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