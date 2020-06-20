Цена и количестко продаваемой "вторички" Киева в мае (инфографика)

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В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1402 долл. США/кв. м, относительно апреля средняя цена уменьшилась на 1,3%. В национальной валюте – на 2,3% до 37932 грн./кв.м (±1,01%).
Об этом сообщает 100realty.
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Цены на дешевое/дорогое жилье. Относительно апреля средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась – на 0,2% до 21532 грн./кв.м и в 20% квартир высшего ценового сегмента – на 4,3% до 61376 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 0,9%, до 796 долл. США/кв. м, в «дорогом» подешевели – на 3,3%, до 2269 долл./кв. м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 2,85.
Общая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве. Количество представленных к продаже квартир в Киеве в мае увеличилось на 2,5% относительно апреля и составило 10496 квартир. Объем предложения повысился в общей площади на 2%, в долларовом выражении – на 0,4%.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,5% ниже средней цены апреля и составляет 38266 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте – на 0,4%, 1415 долл. США/кв. м.
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 30% от общего количества, в Центре Киева – 21%. Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу – на 3,6%, на Правом берегу – на 4,5%. Снижение в Центре Киева – на 3,2%.
Количество комнат. В общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 35% и 4-х комнатные – 9%.
По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир – на 3,5%, двухкомнатных – на 3,4%, трехкомнатных – на 1,3%, четырехкомнатных – на 1,7%.
Уменьшение количества продаваемых квартир в Киеве наблюдалось в Шевченковском – на 0,6% и в Печерском районе – на 5,5%. В остальных районах увеличение: от 1,5% в Деснянском, до 6,4% в Голосеевском.
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