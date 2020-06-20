Госдолг вырос менее чем на 1 млрд долларов при стабильном курсе гривны

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 мая 2020 года составил 2 209,46 млрд грн или 82,12 млрд долларов. Влияние валютного курса на размер долга было минимальным.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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По данным Минфина, в течение мая 2020 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 13,04 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,68 млрд долларов (на 0,8%).

Как отметили в пресс-службе Минфина, колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ, гривна по отношению к доллару укрепилась на 0,3%). Таким образом, влияние на состояние государственного долга было незначительным.

В мае 2020 Министерство финансов провело все четыре запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 51,60 гривен. Однако расходы на погашение государственного долга составили 43,20 грн, а на обслуживание – 12,70 грн (в сумме 55,9 млрд долларов).

По состоянию на 31 мая внешний долг составил 1 303,70 млрд грн (59,01% от общей суммы долга) или 48,45 млрд долларов, внутренний долг – 905,76 млрд грн (40,99%) или 33,66 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 947,89 млрд грн (88,16% от общей суммы долга) или 72,40 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 261,57 млрд грн (11,84%) или 9,72 млрд долларов.