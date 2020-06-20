По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,913 млн и 47,575 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 33), максимальный курс продажи доллара 26,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,71-26,72 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 88 активных заявок по доллару на сумму 88,488 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,7000 – 33 333

26,7000 – 10 000

26,7000 – 40 000

26,7000 – 30 000

26,7000 – 150 000

26,7000 – 10 000

26,6900 – 120 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7000 – 10 000

26,7000 – 7 000

26,7000 – 5 000

26,7000 – 5 000

26,7000 – 5 000

26,7000 – 10 000

26,7000 – 5 200

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7318 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6813 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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