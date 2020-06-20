Регулятор повысил тарифы на услуги украинских ПХГ

Нацкомиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифа Укртрансгаза на услуги по хранению и закачке газа в хранилища и снижение тарифа на отбор.

Новые тарифы вступят в силу 1 июля.

Согласно постановлению, тариф на хранение составит 0,19 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (+10,5%), на закачку – 110,16 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (+18,1%), отбор – 63,41 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (-34,8%).

Пересмотр тарифов связан с изменением объемов хранения / закачки / отбора газа и изменением основных макроэкономических показателей, в т.ч. минимальной зарплаты, цен на энергоносители.

Кроме того, комиссия утвердила к указанным тарифам коэффициент, учитывающий заказ индивидуальных услуг сроком на месяц – 1,1, а также коэффициент, учитывающий заказ индивидуальных услуг на сутки вперед – 1,2.

Как известно, “Укртрансгаз” эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей емкостью 31 млрд кубометров. На данный момент в ПХГ закачано около 19,5 млрд кубометров.