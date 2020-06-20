С 1 июля вырастет максимальный размер пособия по безработице

В Украине с 1 июля по закону о госбюджете на 2020 год увеличится один из ключевых социальных стандартов – прожиточный минимум, от которого зависит, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Об этом сказали Укринформу в пресс-службе Киевского городского центра занятости (КГЦЗ).

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Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 гривны, а с 1 июля вырастет до 2197 грн.

“Это означает, что те, кто получает максимальное пособие по безработице (которое высчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8408 грн), с 1 июля будут получать больше – 8788 гривен в месяц”, – отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

Что же до размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений.

Минимальный размер пособия по безработице устанавливается для лиц, указанных в ч. 2 ст. 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (застрахованные лица, признанные в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев).

По данным Киевского городского центра занятости, на 23 июня пособие по безработице в столице получали более 20 тысяч безработных:

среди них минимальное в размере 1000 гривен – 3400 безработных,

максимальное пособие по безработице – более 5900 человек (30% всех безработных).

Справка Finance.ua:

С 28 апреля 2020 года действует порядок, по которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.

Молодежь, которая окончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости.

Уплата Единого социального взноса является обязательной даже в случае простоя предприятия.

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