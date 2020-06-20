В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)

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Популярный мессенджер Viber добавил новую интересную функцию. В новой версии программы появится возможность настраивать исчезающие сообщения в обычный чат.
Как говорят в Viber, услуга станет доступной после обновления. Тогда пользователи увидят в личных чатах значок таймера.
Чтобы запустить обратный отсчет, нужно нажать на него и выбрать промежуток времени. Когда время выйдет – сообщение будет удалено у обоих участников чата.
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В качестве примера в компании показали, как участники чата обмениваются данными о банковской карте. Этой информацией могут воспользоваться мошенники. Поэтому безопаснее будет ее удалить. Это может касаться и снимков, например, фото документов – лучше будет, если они не останутся в истории чата.
Важно, если кто-то из собеседников сделает скриншот сообщения, которое должно исчезнуть, другой участник чата узнает об этом.
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