0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 108 0

В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)

В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)

Популярный мессенджер Viber добавил новую интересную функцию. В новой версии программы появится возможность настраивать исчезающие сообщения в обычный чат.

Как говорят в Viber, услуга станет доступной после обновления. Тогда пользователи увидят в личных чатах значок таймера.

Чтобы запустить обратный отсчет, нужно нажать на него и выбрать промежуток времени. Когда время выйдет – сообщение будет удалено у обоих участников чата.

Читайте также: Viber получил новую функцию Незабудка

В качестве примера в компании показали, как участники чата обмениваются данными о банковской карте. Этой информацией могут воспользоваться мошенники. Поэтому безопаснее будет ее удалить. Это может касаться и снимков, например, фото документов – лучше будет, если они не останутся в истории чата.

Важно, если кто-то из собеседников сделает скриншот сообщения, которое должно исчезнуть, другой участник чата узнает об этом.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.