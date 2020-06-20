💳 Все про безопасные технологии оплаты на бесплатном вебинаре FinUpdate: выпуск 9

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Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно удобными есть диджитал-решения, которые касаются платежей. Однако пользователям стоит знать не только как действуют цифровые платежи, но и правила безопасности на каждый день. Именно об этом будет новая программа вебинара “FinUpdate: выпуск 9”, который состоится уже завтра.
На вебинаре обсудим ключевые темы:
💡 Биометрическая идентификация клиентов — распознавание лица, голоса, радужной сетчатки глаза.
💡 Инструменты для работы с зарубежными клиентами.
💡 Решения для приема международных платежей.
💡 Возможности для выплат подрядчикам и поставщикам.
💡 Карантинные киберугрозы — новое, хорошо забытое старое.
💡 Безопасность расчетов с помощью биометрии, онлайн, мобильных приложений и мобильных платежей.
Среди спикеров:
📅 Когда: в четверг, 25 июня, с 11:30 до 13:00.
Участие БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации: http://bit.do/fF9L2
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