💳 Все про безопасные технологии оплаты на бесплатном вебинаре FinUpdate: выпуск 9

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно удобными есть диджитал-решения, которые касаются платежей. Однако пользователям стоит знать не только как действуют цифровые платежи, но и правила безопасности на каждый день. Именно об этом будет новая программа вебинара “FinUpdate: выпуск 9”, который состоится уже завтра.

На вебинаре обсудим ключевые темы:

💡 Биометрическая идентификация клиентов — распознавание лица, голоса, радужной сетчатки глаза.

💡 Инструменты для работы с зарубежными клиентами.

💡 Решения для приема международных платежей.

💡 Возможности для выплат подрядчикам и поставщикам.

💡 Карантинные киберугрозы — новое, хорошо забытое старое.

💡 Безопасность расчетов с помощью биометрии, онлайн, мобильных приложений и мобильных платежей.

Среди спикеров:

Head of E-Commerce at ПриватБанк – Кристина Кармазина ;

; Руководитель по развитию бизнеса в CEE регионе, Payoneer – Любовь Данилина ;

регионе, Payoneer – ; Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA – Александр Карпов ;

– ; Директор финансовой компании “Адемио” (Monopay.ua) – Сергей Козлов.

📅 Когда: в четверг, 25 июня, с 11:30 до 13:00.

Участие БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации: http://bit.do/fF9L2