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💳 Все про безопасные технологии оплаты на бесплатном вебинаре FinUpdate: выпуск 9

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно удобными есть диджитал-решения, которые касаются платежей. Однако пользователям стоит знать не только как действуют цифровые платежи, но и правила безопасности на каждый день. Именно об этом будет новая программа вебинара “FinUpdate: выпуск 9”, который состоится уже завтра.

На вебинаре обсудим ключевые темы:
💡 Биометрическая идентификация клиентов — распознавание лица, голоса, радужной сетчатки глаза.
💡 Инструменты для работы с зарубежными клиентами.
💡 Решения для приема международных платежей.
💡 Возможности для выплат подрядчикам и поставщикам.
💡 Карантинные киберугрозы — новое, хорошо забытое старое.
💡 Безопасность расчетов с помощью биометрии, онлайн, мобильных приложений и мобильных платежей.

Среди спикеров:

  • Head of E-Commerce at ПриватБанк – Кристина Кармазина;
  • Руководитель по развитию бизнеса в CEE регионе, Payoneer – Любовь Данилина;
  • Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMAАлександр Карпов;
  • Директор финансовой компании “Адемио” (Monopay.ua) – Сергей Козлов.

📅 Когда: в четверг, 25 июня, с 11:30 до 13:00.
Участие БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации: http://bit.do/fF9L2

По материалам Finance.UA
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