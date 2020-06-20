SkyUp анонсировал запуск 8 внутренних маршрутов на лето

SkyUp объявил о запуске 8 внутренних маршрутов – билеты на них уже продаются по цене от 500 грн в одну сторону.

Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.

“Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении. А новинкой сезона станет расширение программы межрегиональных полетов. В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном”, – говорится в сообщении.

Первые рейсы запланированы на 26, 29 и 30 июня.

С 1 июля доступны билеты по следующим направлениям:

Киев – Львов: ежедневно, кроме воскресенья;

Львов – Киев: ежедневно, кроме субботы;

Киев – Одесса, Одесса – Киев: ежедневно (11 раз в неделю);

Киев – Харьков, Харьков – Киев: ежедневно, кроме воскресенья;

Киев – Запорожье: ежедневно, кроме субботы;

Запорожье – Киев: ежедневно, кроме воскресенья.



Скриншот: skyup.aero

Межрегиональные рейсы будут выполняться по следующему графику:

Харьков – Львов – Харьков: вторник, пятница, воскресенье;

Харьков – Одесса – Харьков (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота;

Львов – Херсон – Львов (с 04.07) понедельник, четверг, суббота;

Львов – Одесса – Львов: вторник, пятница, воскресенье.

По состоянию на 24 июня цена за билет без багажа на вышеуказанные рейсы – 500 грн.

Приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика – https://skyup.aero/uk/

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