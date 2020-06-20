0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

SkyUp анонсировал запуск 8 внутренних маршрутов на лето

SkyUp анонсировал запуск 8 внутренних маршрутов на лето

SkyUp объявил о запуске 8 внутренних маршрутов – билеты на них уже продаются по цене от 500 грн в одну сторону.

Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.

“Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении. А новинкой сезона станет расширение программы межрегиональных полетов. В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном”, – говорится в сообщении.

Первые рейсы запланированы на 26, 29 и 30 июня.

С 1 июля доступны билеты по следующим направлениям:

  • Киев – Львов: ежедневно, кроме воскресенья;
  • Львов – Киев: ежедневно, кроме субботы;
  • Киев – Одесса, Одесса – Киев: ежедневно (11 раз в неделю);
  • Киев – Харьков, Харьков – Киев: ежедневно, кроме воскресенья;
  • Киев – Запорожье: ежедневно, кроме субботы;
  • Запорожье – Киев: ежедневно, кроме воскресенья.


Скриншот: skyup.aero

Межрегиональные рейсы будут выполняться по следующему графику:

  • Харьков – Львов – Харьков: вторник, пятница, воскресенье;
  • Харьков – Одесса – Харьков (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота;
  • Львов – Херсон – Львов (с 04.07) понедельник, четверг, суббота;
  • Львов – Одесса – Львов: вторник, пятница, воскресенье.

По состоянию на 24 июня цена за билет без багажа на вышеуказанные рейсы – 500 грн.

Приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика – https://skyup.aero/uk/

Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за границей сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения кредитных карт.

Кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.