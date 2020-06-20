SkyUp анонсировал запуск 8 внутренних маршрутов на лето

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SkyUp объявил о запуске 8 внутренних маршрутов – билеты на них уже продаются по цене от 500 грн в одну сторону.
Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.
“Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении. А новинкой сезона станет расширение программы межрегиональных полетов. В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном”, – говорится в сообщении.
Первые рейсы запланированы на 26, 29 и 30 июня.
С 1 июля доступны билеты по следующим направлениям:
Скриншот: skyup.aero
Межрегиональные рейсы будут выполняться по следующему графику:
По состоянию на 24 июня цена за билет без багажа на вышеуказанные рейсы – 500 грн.
Приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика – https://skyup.aero/uk/
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