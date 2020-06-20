Потребительские настроения украинцев вернулись на докарантинный уровень

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В мае индекс потребительских настроений составил 76,3 п., что на 10,1 п. больше, чем в апреле и соответствует уровню марта 2020 года.
Об этом сообщается в исследовании Info Sapiens “Потребительские настроения в Украине”.
Больше всего выросли такие составляющие индикатора: Индекс ожидаемых изменений личного материального положения и Индекс ожидаемого развития экономики страны на протяжении ближайшего года.
“Индекс потребительских настроений вырос в мае и вернулся на уровень марта 2020 года. Главным фактором роста является улучшение ожиданий относительно личного материального положения, что, вероятно, связано с прекращением жесткого карантина. Вместе с тем, оценки текущего личного материального положения и целесообразности делать крупные покупки остаются низкими и не вернулись на докарантинный уровень”, – комментируют аналитики Info Sapiens.
Индекс текущего положения (ИТП) вырос на 5,9 п., составив 57,4. Составляющие этого индекса претерпели такие изменения:
Индекс экономических ожиданий (ІЕО) в мае вырос на 12,9 п. и составил 90,7. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 151,8, что на 17,1 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий снизился – 165,4, что на 7,2 п. ниже прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 10,3 п. – до значения 136,5.
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