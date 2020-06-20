Microsoft запустила мессенджер Teams для пользователей

Microsoft начала тестировать сервис совместной работы Teams для личного общения. На начальном этапе опцию будет поддерживать только мобильная версия.

Пользователи смогут создавать группы и чаты, звонить по видео, обмениваться файлами и событиями календаря, а также делиться с близкими своим местом расположения.

В приложении будут храниться история переписки и файлы, которыми обменивались участники группы или чата. Переписка защищена двойной аутентификацией и сквозным шифрованием, отметил представитель Microsoft.

В Teams для личного пользования можно делиться своим местоположением с близкими и выбирать, какие данные хранить в приложении Microsoft.

Сервис доступен тем, у кого оформлена подписка на Microsoft 365, уточнили в компании. Стоимость подписки зависит от продавца.

Teams поддерживает другие приложения Microsoft 365, например, Excel и PowerPoint. Документы пользователей будут храниться в облаке OneDrive.

Чтобы использовать Teams для личных целей, нужно установить приложение и зарегистрироваться в Microsoft. Если у человека есть корпоративный аккаунт, нужно добавить в приложение личную учетную запись.