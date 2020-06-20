Microsoft запустила мессенджер Teams для пользователей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Microsoft начала тестировать сервис совместной работы Teams для личного общения. На начальном этапе опцию будет поддерживать только мобильная версия.
Пользователи смогут создавать группы и чаты, звонить по видео, обмениваться файлами и событиями календаря, а также делиться с близкими своим местом расположения.
В приложении будут храниться история переписки и файлы, которыми обменивались участники группы или чата. Переписка защищена двойной аутентификацией и сквозным шифрованием, отметил представитель Microsoft.
В Teams для личного пользования можно делиться своим местоположением с близкими и выбирать, какие данные хранить в приложении Microsoft.
Сервис доступен тем, у кого оформлена подписка на Microsoft 365, уточнили в компании. Стоимость подписки зависит от продавца.
Teams поддерживает другие приложения Microsoft 365, например, Excel и PowerPoint. Документы пользователей будут храниться в облаке OneDrive.
Чтобы использовать Teams для личных целей, нужно установить приложение и зарегистрироваться в Microsoft. Если у человека есть корпоративный аккаунт, нужно добавить в приложение личную учетную запись.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов11 ч. назад - 7872 12
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроект12 ч. назад - 23834 8
Украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"7 ч. назад - 1282 4
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен4 ч. назад - 1082 3
Министр финансов рассказал, где Украина будет брать деньги на погашение внешнего долга14 ч. назад - 981 3
Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам - законопроект12 ч. назад - 23834 8
В Минфине рассказали, в каких случаях государство будет «закрывать глаза» на происхождение доходов11 ч. назад - 7872 12
Банкиры рассказали, как работает финансовый мониторинг по новым правилам10 ч. назад - 2957 1
Китай начал подготовку к отключению долларовых платежей12 ч. назад - 2865
Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: НБУ обнародовал график8 ч. назад - 1767
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)11 ч. назад - 205
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)20.06.2020, 12:10 - 900
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 457 3
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1807 1
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 685 5