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Microsoft запустила мессенджер Teams для пользователей

Microsoft запустила мессенджер Teams для пользователей

Microsoft начала тестировать сервис совместной работы Teams для личного общения. На начальном этапе опцию будет поддерживать только мобильная версия.

Пользователи смогут создавать группы и чаты, звонить по видео, обмениваться файлами и событиями календаря, а также делиться с близкими своим местом расположения.

В приложении будут храниться история переписки и файлы, которыми обменивались участники группы или чата. Переписка защищена двойной аутентификацией и сквозным шифрованием, отметил представитель Microsoft.

В Teams для личного пользования можно делиться своим местоположением с близкими и выбирать, какие данные хранить в приложении Microsoft.

Сервис доступен тем, у кого оформлена подписка на Microsoft 365, уточнили в компании. Стоимость подписки зависит от продавца.

Teams поддерживает другие приложения Microsoft 365, например, Excel и PowerPoint. Документы пользователей будут храниться в облаке OneDrive.

Чтобы использовать Teams для личных целей, нужно установить приложение и зарегистрироваться в Microsoft. Если у человека есть корпоративный аккаунт, нужно добавить в приложение личную учетную запись.

По материалам Mind
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