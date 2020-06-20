В мае сумма вкладов физлиц в банках выросла на 5,51 млрд

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По состоянию на 1 июня 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 529,85 млрд грн.
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Об этом говорится в сообщении ФГВФО.
Напомним, на 1 мая 2020 года вкладчики держали в банках 524,34 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня 2020 года:
Напомним, при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами (в размере от 10 грн до 200 000 грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,2% от общей суммы вкладов, что составляет 218,50 млрд грн.
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Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 июня 2020 года составила 34,66 млрд грн (6,5% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
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