Кому готовы платить на фрилансе от 10 000 грн: актуальные предложения

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Карантин внес коррективы в рабочие планы многих людей, но для тех, кто хочет заработать – предложений хватает. Статистика говорит о том, что, например, в мае, фрилансерам работодатели предлагали среднюю заработную плату на территории Украины – 14 000 грн, а кандидаты просили – 10 000.
Об этом говорится в аналитике rabota.ua.
Напомним, что по состоянию на 12 июня количество безработных в Украине составляет 516 тыс., что на 76% или 223 тыс. больше, чем на соответствующую дату прошлого года.
Постепенно наблюдается спрос со стороны работодателей и увеличение количества вакансий – торговая сфера, курьерская доставка, логистика, сельское хозяйство, другие смежные сферы, которые будут востребованы в летний период.
Актуальные вакансии от компаний, которые готовы платить фрилансерам от 10 000 гривен:
Помощник сценариста и режиссера удаленно в Creative Mind (Киев)
Продакшн студия ищет ассистента режиссера. Основные обязанности: составление перечня реквизита согласно сценарию; составление перечня задач для подготовки съемок ассистентами режиссера согласно сценарию; работа с имеющимся реквизитом; контроль выполнения подготовительных задач к съемкам; возможность приехать на съемочную площадку. Заработная плата: 20 000 грн/месяц.
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Acquiring Platform Architect в DataArt (Днепр)
Международная компания-разработчик программного обеспечения ищет специалиста. Обязанности: разработка решений для системы, которая полностью функционирует приобретение на основе требований клиента и передового опыта домена; тесное сотрудничество с клиентом над разработкой платформы приобретения. Предлагают: профессиональное развитие; изучение и практику английского языка; гибкий график и возможность работать удаленно.
Оператор call-centre (продажи) в «СК-РИТЕЙЛ» (Чернигов, Полтава)
Компания открывает набор сотрудников для работы в офисе и дома. Задачи: консультировать клиентов компании; информировать о специальных предложениях и актуальных новостях; продажа продукции и оформление заказа. Предлагается удобный график работы с 10:00 до 17:00; возможна как удаленная работа, так и в офисе г. Чернигов; зарплата от 10 000 грн.
Менеджер по работе с клиентами в LOPAN group (Харьков)
Компания, которая предоставляет бухгалтерские IT-услуги, ищет специалистов. Обязанности: консультировать клиентов по поводу услуг компании; обслуживать клиентов в рамках текущих договоров; решать организационно-финансовые вопросы. На время карантина предлагают удаленную работу. Предлагают: уровень дохода – 15 000 грн.
New business manager в «Рокетс» (Киев)
Ивент-агентство ищет нового члена в команду. Основные обязанности: искать и привлекать новых клиентов; работать с базами данных; отслеживать профильные тендеры; вести базу в zoho CRM; посещать различные мероприятия для нетворкинга. Средний доход в месяц: 30 000 грн.
Специалист информационной поддержки lifecell в Global Bilgi (Харьков)
Международный контактный центр приглашает в команду. Предлагают: гибкий график работы; на период карантина есть возможность работать дистанционно; официальное трудоустройство (выплата заработной платы 2 раза в месяц); есть шанс стать руководителем (86% вакансий закрываются внутренними сотрудниками и 73% руководителей выросли внутри компании).
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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