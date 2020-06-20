Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: НБУ обнародовал график

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Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 апреля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на III квартал.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
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Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов – долг Международному валютному фонду (МВФ).
Также в III квартале необходимо выплатить 10,172 млрд грн нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.
По данным НБУ, в 2021 году правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить 14,926 млрд долларов, из которых 10,709 млрд долларов – основанная сумма долга, 4,217 млрд долларов – проценты.
Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 6,112 млрд долларов, и на I квартал – 4,045 млрд долларов.
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