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Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: НБУ обнародовал график

Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: НБУ обнародовал график

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 апреля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на III квартал.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов – долг Международному валютному фонду (МВФ).

Также в III квартале необходимо выплатить 10,172 млрд грн нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.

По данным НБУ, в 2021 году правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить 14,926 млрд долларов, из которых 10,709 млрд долларов – основанная сумма долга, 4,217 млрд долларов – проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 6,112 млрд долларов, и на I квартал – 4,045 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • Согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).
По материалам РБК-Украина
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