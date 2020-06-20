0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Зеленский подписал закон об инвентаризации лесов в Украине

Зеленский подписал закон об инвентаризации лесов в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 643-IX, который, в частности, вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное. Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет Министров, осуществлять ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством”, – говорится в сообщении.

Согласно закону, лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда, кроме случаев, предусмотренных законом.

При этом сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Справка Finance.ua:

  • 2 июня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект о создании законодательных условий введения государственного лесного кадастра, учета, мониторинга и проведения национальной инвентаризации лесов в Украине.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.