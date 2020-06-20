Кредитные ставки будут снижаться медленно - банкиры

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Банки не успевают за снижением учетной ставки НБУ.
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому».
«Если НБУ за короткий период снизил учетную ставку с 14% до 6%, то в кредитовании такое мгновенно и сразу не происходит. Плюс период пандемии наложил риски, которые не позволили нам резко снизить процентные ставки. Но они будут снижаться», – пообещал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.
Снижению ставок поможет конкуренция. «Как только будет улучшаться рисковый профиль клиента, у банков появится возможность выдавать большие объемы, конкурентная среда насытится и снижение ставок станет более масштабным», – спрогнозировал Михаил Власенко.
Заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов предупреждает, что ставки снизятся не для всех, а вопрос снижения ставок по кредитам «станет более актуальным осенью».
«Ставки банки уже снижают, но смотря для кого. Они не выйдут, чтобы сказать: «Мы снизили все и для всех». Еще неизвестно, чего будет больше – экономии на ресурсах или потерь по кредитам. Поэтому мы смотрим точечно на вопрос кредитных ставок», – сказал Андрей Прусов.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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