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Кредитные ставки будут снижаться медленно - банкиры

Кредитные ставки будут снижаться медленно - банкиры

Банки не успевают за снижением учетной ставки НБУ.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому».

«Если НБУ за короткий период снизил учетную ставку с 14% до 6%, то в кредитовании такое мгновенно и сразу не происходит. Плюс период пандемии наложил риски, которые не позволили нам резко снизить процентные ставки. Но они будут снижаться», – пообещал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Снижению ставок поможет конкуренция. «Как только будет улучшаться рисковый профиль клиента, у банков появится возможность выдавать большие объемы, конкурентная среда насытится и снижение ставок станет более масштабным», – спрогнозировал Михаил Власенко.

Заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов предупреждает, что ставки снизятся не для всех, а вопрос снижения ставок по кредитам «станет более актуальным осенью».

«Ставки банки уже снижают, но смотря для кого. Они не выйдут, чтобы сказать: «Мы снизили все и для всех». Еще неизвестно, чего будет больше – экономии на ресурсах или потерь по кредитам. Поэтому мы смотрим точечно на вопрос кредитных ставок», – сказал Андрей Прусов.

Справка Finance.ua:

  • Члены КМП были единогласны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%. Постепенное сворачивание карантинных ограничений способствовало оживлению экономической активности. В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось.

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По материалам Финансовый клуб
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