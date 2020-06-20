0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

В 1 квартале ухудшились показатели всех отраслей экономики, кроме аграрной

В 1 квартале ухудшились показатели всех отраслей экономики, кроме аграрной

В 1 квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности практически всех отраслей экономики, за исключением сельского хозяйства (последнее в основном из-за исчерпания статистического эффекта, связанного со смещением сроков сбора урожая предыдущего квартала).

Об этом сообщают аналитики НБУ.

Читайте также: Кризис углубляется: НБУ назвал пять причин падения украинской экономики

Наибольшее негативное влияние наблюдалось в сфере транспорта и большинства секторов услуг. Валовая добавленная стоимость в сфере размещения и общественного питания снизилась на 8,8% г/г, прочих услуг – на 13% г/г, транспорте – 8,6% г/г.

Дополнительным негативным фактором для показателей транспорта было сокращение транзита газа.

Из-за сложной ситуации в бюджетном секторе валовая добавленная стоимость снижалась в тех видах деятельности, которые финансируются преимущественно из бюджета, – образовании, здравоохранении, государственном управлении и обороне.

Существенно снизилась валовая добавленная стоимость в промышленности, в том числе из-за теплой погоды, что отразилось на показателях энергетики, а также в строительстве.

Валовая добавленная стоимость сектора финансовой и страховой деятельности снижалась из-за уменьшения доходов банков и роста расходов.

Зато росла торговля, а также сфера информации и телекоммуникаций из-за увеличения спроса населения на услуги доступа к интернету, в том числе из-за перехода на дистанционную форму работы.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.