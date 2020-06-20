В 1 квартале ухудшились показатели всех отраслей экономики, кроме аграрной

В 1 квартале 2020 года ухудшились показатели деятельности практически всех отраслей экономики, за исключением сельского хозяйства (последнее в основном из-за исчерпания статистического эффекта, связанного со смещением сроков сбора урожая предыдущего квартала).

Об этом сообщают аналитики НБУ.

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Наибольшее негативное влияние наблюдалось в сфере транспорта и большинства секторов услуг. Валовая добавленная стоимость в сфере размещения и общественного питания снизилась на 8,8% г/г, прочих услуг – на 13% г/г, транспорте – 8,6% г/г.

Дополнительным негативным фактором для показателей транспорта было сокращение транзита газа.

Из-за сложной ситуации в бюджетном секторе валовая добавленная стоимость снижалась в тех видах деятельности, которые финансируются преимущественно из бюджета, – образовании, здравоохранении, государственном управлении и обороне.

Существенно снизилась валовая добавленная стоимость в промышленности, в том числе из-за теплой погоды, что отразилось на показателях энергетики, а также в строительстве.

Валовая добавленная стоимость сектора финансовой и страховой деятельности снижалась из-за уменьшения доходов банков и роста расходов.

Зато росла торговля, а также сфера информации и телекоммуникаций из-за увеличения спроса населения на услуги доступа к интернету, в том числе из-за перехода на дистанционную форму работы.