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Иностранные компании за год утроили запасы газа в Украине

Иностранные компании за год утроили запасы газа в Украине

Объем газа, который хранят в Украине иностранные компании, в июне утроился до 2,8 млрд куб. м по сравнению с прошлогодними показателями. Количество таких компаний выросло с 7 до 54.

Об этом сообщает “Укртрансгаз”.

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Отмечается, что по состоянию на 17 июня европейские площадки были на 77% заполнены по сравнению со средней цифрой в 52% в этот период года.

“У нас самые низкие цены на хранение газа в Европе и очень привлекательные тарифы на транспортировку голубого топлива”, – отметил генеральный директор “Укртрансгаза” Сергей Алексеенко.

По материалам Економічна Правда
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