Министр финансов рассказал, где Украина будет брать деньги на погашение внешнего долга

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Благодаря внешним и внутренним источникам финансирования Украина намерена закрыть максимальную потребность в заимствованиях по внешнему рынку, чтобы погасить внешний долг государства.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Mind.
“У нас есть действующий закон о бюджете, предусматривающий несколько источников финансирования: внешний и внутренний. Относительно внутреннего мы продолжаем так называемый rollover внутренних обязательств. А также планируем расширять линейку инструментов ОВГЗ», – сказал он.
Что касается внешних поступлений средств, то Украина в этом году рассчитывает на получение нескольких заимствований.
«Прежде всего, это выплаты МВФ, до конца 2020-го (первый транш – $2,1 млрд, сумма второго и третьего – $1,4 млрд). Также планируем получить макрофинансовую помощь Европейской Комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще $1 млрд от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит $350 млн). И это закроет максимальную потребность в заимствованиях по внешнему рынку», – отметил Марченко.
По его словам, средства, полученные Украиной от Международного валютного фонда, в этот раз не пойдут в резервы НБУ, а напрямую в государственный бюджет Украины, как и другие льготные кредиты.
Основные выплаты будут осуществлены в сентябре, сообщил Марченко.
«Выплаты по коммерческим долгам составляют около $1,4 млрд (погашение евробонда). Мы уже сделали в этом году заимствования на внешнем рынке (размещение еврооблигаций объемом 1,25 млрд евро) в размере, который примерно соответствует этой выплате в сентябре. Все другие погашения в этом году – это погашения по льготным кредитам (ЕС, МВФ), именно поэтому нашим приоритетом является привлечение дополнительного льготного финансирования», – пояснил министр.
При этом сумма расходов будет зависеть от динамики распространения коронавируса и потребности в дополнительных расходах.
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