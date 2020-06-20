Министр финансов рассказал, где Украина будет брать деньги на погашение внешнего долга

Благодаря внешним и внутренним источникам финансирования Украина намерена закрыть максимальную потребность в заимствованиях по внешнему рынку, чтобы погасить внешний долг государства.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Mind.

“У нас есть действующий закон о бюджете, предусматривающий несколько источников финансирования: внешний и внутренний. Относительно внутреннего мы продолжаем так называемый rollover внутренних обязательств. А также планируем расширять линейку инструментов ОВГЗ», – сказал он.

Что касается внешних поступлений средств, то Украина в этом году рассчитывает на получение нескольких заимствований.

«Прежде всего, это выплаты МВФ, до конца 2020-го (первый транш – $2,1 млрд, сумма второго и третьего – $1,4 млрд). Также планируем получить макрофинансовую помощь Европейской Комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще $1 млрд от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит $350 млн). И это закроет максимальную потребность в заимствованиях по внешнему рынку», – отметил Марченко.

По его словам, средства, полученные Украиной от Международного валютного фонда, в этот раз не пойдут в резервы НБУ, а напрямую в государственный бюджет Украины, как и другие льготные кредиты.

Основные выплаты будут осуществлены в сентябре, сообщил Марченко.

«Выплаты по коммерческим долгам составляют около $1,4 млрд (погашение евробонда). Мы уже сделали в этом году заимствования на внешнем рынке (размещение еврооблигаций объемом 1,25 млрд евро) в размере, который примерно соответствует этой выплате в сентябре. Все другие погашения в этом году – это погашения по льготным кредитам (ЕС, МВФ), именно поэтому нашим приоритетом является привлечение дополнительного льготного финансирования», – пояснил министр.

При этом сумма расходов будет зависеть от динамики распространения коронавируса и потребности в дополнительных расходах.