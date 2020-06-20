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"Нафтогаз" дал прогноз цен на голубое топливо на ближайшие месяцы

"Нафтогаз" дал прогноз цен на голубое топливо на ближайшие месяцы

На европейском рынке наметилась тенденция роста цен на газ. Однако по прогнозу аналитиков НАК “Нафтогаз Украины” до начала отопительного сезона цены будут снижаться.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом аналитики Нафтогаза отмечают, цены на основных европейских хабах растут со второй недели июня как для текущего месяца, так и на будущие периоды. Среди основных причин – отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

По прогнозам аналитиков Нафтогаза, слабый спрос на газ в мире и высокие запасы в Европе и дальше будут давить на цены на ключевых рынках газа.

“Предполагается, что к концу сезона уровень запасов в ПХГ приблизится к своему максимуму. Это будет способствовать прекращению любых инициатив по закачке газа и с учетом незначительного спроса повлечет снижение цены. Изменение ценовых тенденций возможно ближе к отопительному сезону”, – отмечается в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • НАК “Нафтогаз Украины” установил оптовую цену на газ для потребностей населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО.
  • Цена газа в июне 2020 года составит 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
  • Цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

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По материалам Finance.UA
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