Государственный Электротяжмаш довели до банкротства — Фонд госимущества

В Фонде госимущества заявили, что менеджмент государственного предприятия Электротяжмаш фактически довел его до банкротства.

Об этом сказал заместитель главы Фонда Сергей Игнатовский.

Он рассказал, что в течение многих лет «коррупционеры паразитировали на государственном предприятии». Делали это, назначая подконтрольный менеджмент, который использовал производственные и экономические мощности предприятия в интересах отдельных бизнес-групп. В Фонде говорят, что фактическое банкротство увидели после передачи им функции управления.

Так, на время назначения нового руководителя, дело которого сейчас рассматривает суд, на счетах Электротяжмаша остался миллион гривен, при необходимых 60 млн, а 80% заказов не выполняли в сроки, предусмотренные договорами.

«Руководство ФГИУ заявляет о готовности всячески содействовать следствию и надеется на объективное рассмотрение дела с целью наказания всех действительно причастных к коррупционным схемам и обеспечения государственных интересов», — уверяет Игнатовский.

16 июня стало известно, что должностных лиц государственного завода «Электротяжмаш» в Харькове уличили в растрате имущества в крупных размерах. Они поставляли продукцию в обход санкций в Россию по заниженным ценам. На предприятии правоохранители провели обыски.

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что государство планирует продать Электротяжмаш в конце ноября 2020 года.